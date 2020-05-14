Махачкала, , 14:51 — REGNUM Химзащитные мероприятия стартовали в Дагестане для недопущения массового распространения саранчи. Бороться с вредителем в республике будут с применением наземной техники и авиации, сообщили ИА REGNUM 14 мая в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Отмечается, что в этом году отрождение саранчовых на территории Дагестана началось на две-три недели раньше обычного из-за с теплой зимы, которая благоприятствовала развитию личинок вредителей. В связи с этим работа по предотвращению распространения саранчи началась раньше намеченного срока. Аграрное ведомство заключило контракты с двумя подрядными организациями, одна из которых занимается обработкой полей с использованием наземной техники, другая — с применением авиации.

По данным министерства, к настоящему времени в Дагестане обследовано на наличие вредителей 118 тыс. га, из них 18 тыс. га оказались заселены саранчой. Пока обработано лишь 3 тыс. га в связи с тем, что на территории республики прошли обильные дожди, во время которых нельзя проводить химзащитные работы. Однако с 13 мая эти мероприятия возобновлены.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Дагестане на борьбу с саранчой из республиканского бюджета было выделено 21,2 млн рублей. Это примерно на 6 млн рублей больше, чем в 2018 году, но на 9 млн рублей меньше, чем в 2019 году.