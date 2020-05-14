Москва, , 14:15 — REGNUM Счетная палата РФ настаивает на дополнительном финансировании медицины в стране, передает корреспондент ИА REGNUM.

«По прогнозам Счётной палаты общие расходы российского бюджета на отрасль оценивается в 2020 году в размере 3,6% ВВП в последующие годы в последующие два года этот размер не увеличится. Для сравнения в других странах этот процент составляет 9% и 10%. Сегодня в медицинских организациях расходы на зарплату составляет до 80% от всего финансирования организации, что существенно ограничивает возможность полноценного лечебно-диагностического процесса», — отметила замглавы Счетной палаты Галина Изотова.

В СП считают, что увеличение отрасли актуально.

«Счётная палата считает, что увеличение финансирования отрасли просто необходимо на достойную заработную плату медицинских работников, дополнительные страховые гарантии, закупку современного оборудования, внедрение цифровых технологий и внедрение новых программ обучение медработников», — заявила Изотова.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, накануне в Госдуме состоялся «правительственный час» с участием главы Минздрава Михаилом Мурашко.

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