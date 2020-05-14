Москва, , 14:14 — REGNUM Строительство мусоросжигательных заводов — важный шаг в реализации «Стратегии развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года», заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор базовой кафедры «Управление проектами и программами Capital Group» РЭУ им. Г. В. Плеханова Иван Потравный, комментируя проект о строительстве 25 заводов для утилизации отходов.

«Речь идет, по сути, о реальном развитии в России специализированной отрасли экономики по переработке и утилизации отходов, развитии ресурсосбережения в целях обеспечения экологической безопасности, рационального использования и экономии природных ресурсов.

В данной Стратегии как раз и предусмотрено увеличить количество комплексов по промышленной переработке и утилизации отходов с 14 в 2018 году до 226 в 2030 году. Это позволит увеличить долю твердых коммунальных отходов, поступающих на переработку.

Сейчас в России способом обращения с ТКО является захоронение. В 2018 годы объем вывезенных объем вывезенных коммунальных отходов на объекты захоронения составил 239,5 млн кубометров (47,9 тыс. тонн) или 87% от общего объема вывезенных отходов.

На обезвреживание, в том числе на мусоросжигательные предприятия в 2018 г. было вывезено 6,0 млн кубометров (1,1 млн тонн) или 2,2% от общего объема вывезенных коммунальных отходов.

Таким образом, развитие технологий, направленных на переработку и утилизацию ТКО во вторичные материальные и энергетические ресурсы, позволяет сократить количество отходов, размещенных на полигонах, оптимизировать энергетический баланс страны за счет производства энергоресурсов из вторичного сырья.

Для поддержки проектов по переработке отходов с целью получения энергии можно применить государственно-частное партнерство, а также методы долевого финансирования», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Ростех, Росатом и ВЭБ. РФ построят по меньшей мере 25 заводов по утилизации отходов, стоимость проекта составит 600 млрд рублей.

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