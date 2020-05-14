Флоренция, Италия, , 14:14 — REGNUM Утвержденный правительством Италии декрет о помощи экономике и гражданам в условиях кризиса предусматривает выделение 4 млрд евро для сферы туризма, заявил в четверг, 14 апреля, министр культуры Дарио Франческини.

Декрет был утвержден правительством страны 13 мая, нижней палатой парламента — 14 мая. Общий объем прямой и кредитной поддержки составит 55 млрд евро.

Ранее власти Италии анонсировали одну из мер поддержки туристической отрасли: граждане, чей годовой семейный доход не превышает 35 тыс. евро, смогут получить 150−300 евро «налогового кредита» на проведение отпуска в Италии.

По данным экспертов, на морские и горные курорты страны в 2020 году смогут отправиться лишь около 20% граждан Италии.

В конце апреля 2020 года в Италии начало снижаться число актуальных выявленных случаев коронавируса. По данным на 13 мая, умерли 31 106 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на 195. Днем ранее показатель увеличился на 172. Выздоровели 112 541 человек, за день этот показатель увеличился на 3502 (днем ранее — на 2452). Число подтвержденных носителей увеличилось на 888 (днем ранее — на 1402). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 222 104. В настоящее время заражены 78 457 человек — на 2809 меньше, чем днем ранее. Число заражённых снижается уже более двух недель.

22 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке работы всех предприятий страны, кроме стратегических, а также всех учреждений торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов. На карантин были отправлены более 7 миллионов работающих граждан, приостановили работу около половины предприятий. Еще раньше, в первой половине марта, были введены отдельные ограничения для некоторых сфер экономики и наиболее пострадавших регионов.

Власти запретили гражданам перемещаться по территории страны (кроме случаев крайней необходимости), отменили все массовые мероприятия, закрыли школы и вузы. Была прекращена работа всех развлекательных центров и заведений общественного питания. Гражданам было рекомендовано снизить до минимума все необязательные контакты, проводятся проверки на улицах, повышены штрафы для нарушителей карантина. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, каждый месяц нынешнего простоя обойдется экономике в 2−3% ВВП, полагают эксперты.

Правительственный проект финансовой поддержки экономики предполагает выделение 55 млрд евро. Прямые выплаты бизнесу должны составить около 10 млрд евро. На закупку продуктов нуждающимся выделено 400 млн евро, а также средства из бюджетов регионов. Благотворительные организации фиксируют резкий рост заявок на получение бесплатных продуктов. Самозанятые граждане начали получать из бюджета единовременную выплату в 600 евро, также они могут в упрощенном порядке взять кредит на сумму до 25 тыс. евро.

C 4 мая 2020 года некоторые ограничения смягчены, к работе вернулись, по разным оценкам, от 3 до 4 миллионов человек. Заведения общественного питания могут продавать еду на вынос, разрешены прогулки в парках, посещение близких родственников и пользование общественным транспортом с соблюдением норм санитарной безопасности. Большая часть ранее введенных ограничений остаётся в силе. Предполагается, что предприятия розничной торговли возобновят работу 18 мая, бары и рестораны — не позднее 1 июня, школы — 1 сентября.