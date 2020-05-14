Салехард, , 14:09 — REGNUM В Салехарде вместе со строительством микрорайона Обдорский появится первая четырёхполосная автодорога. Об этом сообщил глава столицы Ямала Алексей Титовский в своём аккаунте сети Instagram.

Летом 2020 года в рамках реализации мероприятий муниципальной программы и национального проекта «Безопасные качественные автодороги» в Салехарде отремонтируют 7,65 км дорог. Большой ремонт ждёт улицы Игарскую, Шалгина, Гаврюшина, Манчинского, Совхозную, Патрикеева, Объездную.

Отдельно глава Салехарда отметил большую протяжённость ограждений дорог, «даже там, где этого не требует ГОСТ, там, где этого не требуют нормы безопасности». Бесполезные ограждения в столице Ямала демонтируют.

«Во-первых, это далеко не всегда красиво, никак это не влияет на безопасность в большинстве случаев. И самое главное, что это препятствует уборке в зимний, летний периоды», — пояснил Алексей Титовский.