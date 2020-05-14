Москва, , 14:06 — REGNUM Соглашение трех ведущих государственных компаний о строительстве в России не менее 25 заводов по утилизации твердых коммунальных отходов очень своевременное, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя проект о строительстве 25 заводов для утилизации отходов.

«При объеме дополнительных инвестиций в российскую промышленность в размере почти 500 млрд руб. этот проект даст импульс развитию экономики в регионах страны.

По сути, для России может успешно за два-три года запуститься новая отрасль с высокой добавленной стоимостью. У нее могут быть очень привлекательные экспортные перспективы.

Строительство современных предприятий по выработке энергии из отходов приведет к сокращению действующих неблагополучных предприятий и даст колоссальный положительный экологический эффект.

Вполне логично, что развитие мусороперерабатывающей индустрии в первую очередь густонаселенные регионы России, включая Московскую область и Татарию.

Думаю, что инициатива будет очень успешной. При государственной воле проект можно было бы запустить и 10 лет назад», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, проект на сумму 600 млрд рублей по строительству в России 25 заводов для утилизации отходов, договорились реализовать госкорпорации Росатом, Ростех и ВЭБ.РФ.

Читайте также: В России построят 25 заводов для утилизации отходов