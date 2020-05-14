Москва, , 14:04 — REGNUM В 2019 году зафиксирован приток средств граждан России в банковские депозиты. Об этомговоритсяв годовом отчёте Центрального банка России, направленного в Госдуму.

«Позитивной характеристикой 2019 года стал продолжившийся приток в банки вкладов физических лиц, несмотря на сформировавшуюся тенденцию к снижению процентных ставок по вкладам в течение 2019 года», — указывается в документе.

По оценке регулятора, связано это в первую очередь с замедлением инфляции — реальная доходность вкладов оставалась на привлекательном уровне для населения.

В результате объём вкладов физических лиц за 2019 год возрос на 10,1% (годом ранее — на 6,5%) и достиг 30,5 трлн рублей.

При этом доля Сбербанка на рынке вкладов населения снизилась с 45,1 до 43,8%.

Доля вкладов граждан в иностранной валюте снизилась с 21,5% в январе до 19,6% в декабре — по оценке Банка России, такая девалютизации вкладов связана в том числе с укреплением курса рубля, а также снижением ставок по долгосрочным вкладам в долларах США с 3,3% в январе до 1,1% в декабре.