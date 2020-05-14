Сеул, , 14:05 — REGNUM Несмотря на то, что поставки кроссовера Genesis GV80 в автоцентры запланированы на конец 2020 года, уже сейчас по всему миру дилеры южнокорейской компании собрали порядка 10 000 предзаказов на эту новинку. Об этом заявил гендиректор Genesis Марк Дель Россо в интервью изданию Roadshow.

Премьера GV80 прошла в январе 2020 года. Серийное же производство новинки планируется на лето текущего года.

Гендиректор Genesis сделал прогноз, согласно которому потребительский спрос на их первый кроссовер может превысить предложение. Среди прочих причин такого спроса станет новый шикарный дизайн авто под названием Athletic Elegance (атлетическая элегантность).

Отмечается, что GV80 станет прямым конкурентом немецких кроссоверов BMW X5 и Audi Q7.

В салоне нового автомобиля будет установлена цифровая «приборка» и информационно-развлекательная система с экраном на 14,5 дюймов. Кроме того, для модели будут доступны опции распознавания рукописного ввода, система очистки воздуха и ряд функций безопасности.

Ранее стало известно, что главный дизайнер южнокорейских компаний Hyundai, Kia и Genesis Люк Донкервольке принял решение покинуть свой пост.

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