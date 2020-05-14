Москва, , 14:01 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме направят предложение правительству и Центральному банку продлить действие льготной ипотечной программы до 31 декабря 2021 года и предусмотреть возможность рефинансирования ипотечных кредитов на максимально выгодных для населения условиях. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 мая, об этом сообщил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

«Льготная ипотека, как известно, рассчитана до 1 ноября этого года. Наверняка, к тому времени ситуация с коронавирусом улучшиться, но уж точно не с благосостоянием населения. Поэтому программу стоит продлить хотя бы до конца 2021 года», — отметил Миронов.

Парламентарий обратил внимание, что льготная ипотека пользуется широким спросом, но при этом, судя по данным банков, подавляющее большинство заявок приходиться на приобретение квартир в Москве и Подмосковье.