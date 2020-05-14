Казань, , 14:00 — REGNUM В Татарии засеян 81% посевных площадей. Сев завершил ряд районов, на стадии завершения находятся Тетюшский, Буинский районы, сообщил глава Минсельхоза РТ Марат Зяббаров 14 мая во время посещения главой региона Рустама Минниханова Новошешминского муниципального района.

Посевные работы идут слаженно, кроме того, в этом году вовремя проходят дожди, что также способствует посевной. А значит минеральные удобрения работают, озимые в прекрасном состоянии, сообщил министр.

«Сейчас самое главное вырастить тот урожай, который мы имеем, идет работа с подкормками, со средствами защиты растений. Сегодня у нас растворные узлы строятся в республике в немалом количестве. Все видят эффективность этой работы. Начинается период кормозаготовки, и предстоит не менее важная задача — корма важны для животноводства, так как мы животноводческая республика. На следующей неделе мы хотим выезжать в районы для осмотра кормозаготовительной техники», — рассказал Марат Зяббаров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, безвозмездную помощь оказали сельским жителям в Татарии, обеспечив их семенами и рассадой сельхозкультур на общую сумму 10 млн рублей.

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