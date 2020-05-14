Уфа, , 14:00 — REGNUM Свыше 60 тысяч заявлений подали жители Башкирии, чтобы встать на учет в службе занятости населения. Об этом 14 мая сообщила министр труда Ленара Иванова на совещании в правительстве.

По ее словам, в Башкирии зафиксировали рост количества безработных. На текущий момент в республике зарегистрировано почти 50 тысяч безработных граждан. Таким образом, в регионе побит антирекорд 2009 года — в то время был зафиксирован самый большой уровень безработицы в Башкирии.

Отмечается, что заявления продолжают поступать — примерно по две тысячи в сутки. При этом увеличивается также и количество людей, которым положено максимальное пособие по безработицы, т.к. фиксируется рост граждан, которые потеряли работу после 1 марта.

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