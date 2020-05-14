Бишкек, , 13:57 — REGNUM Цены на бензин и дизельное топливо в Киргизии снизилось на 2 — 3 сома (1,9 — 2,8 рубля), но правительство попытается убедить нефтетрейдеров сделать цены на автомобильное топливо еще ниже. Об этом на заседании парламента сообщил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, передает «K-news».

Однако такое заявление главы правительства не удовлетворило парламентариев.

Депутат Торобай Зулпукаров выразил возмущение в связи с тем, что оптовая цена на бензин составляет у поставщиков 19,4 сома (18,4 рубля) за литр, а на автозаправках его продают уже по 30 сомов (28,4 рубля) или даже дороже.

«Куда смотрит госантимонополия? Дайте поручение антимонопольному ведомству. Если по закону штраф предъявите, то сегодня же снизится цена», — подчеркнул народный избранник.

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