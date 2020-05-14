Иркутск, , 13:47 — REGNUM Власти Иркутской области, где на сегодняшний день, 14 мая, выявили сразу 95 носителей SARS-CoV-2 на базе министерства здравоохранения региона открылась «горячая линия» по вопросам выплат медикам, которые работают с коронавирусными пациентами.

Кроме того, на сайте регионального ведомства функционирует вкладка «Оплата труда», где опубликованы ответы на часто задаваемые вопросы.

«На сегодняшний день стимулирующие выплаты всем, кто работает с коронавирусной инфекцией, уже произведены. Мы благодарны за их непростой труд», — отметила и.о. министра здравоохранения Иркутской области Наталия Ледяева.

Как уже сообщало ИА REGNUM, решение о стимулирующих надбавках было принято на федеральном и региональном уровнях. Президент РФ Владимир Путин в апреле предложил установить специальную федеральную выплату врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, а также водителям скорой помощи, которые напрямую работают с зараженными.

В Иркутской области по поручению главы региона Игоря Кобзева было принято решение о двойной оплате медикам, непосредственно оказывающим помощь больным и контактным лицам, а также работникам, проводящим лабораторную диагностику COVID-19. В настоящее время в Иркутской области 796 медработников уже получили в общей сложности 20,5 млн рублей за счет средств федерального и регионального бюджетов.

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