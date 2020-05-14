Москва, , 13:43 — REGNUM По итогам 2019 года в банковском секторе России зафиксирована значительно возросшая чистая прибыль. Об этом говорится в годовом отчёте Центрального банка России, направленного в Госдуму.

«В 2019 году действующими кредитными организациями получена чистая прибыль в размере 1,7 трлн рублей (в 2018 году — 1,0 трлн рублей), однако на динамику прибыли банковского сектора оказывал влияние ряд технических и разовых факторов», — сказано в документе.

В результате чистая прибыль сектора с поправкой на внедрение нового стандарта учёта кредитного риска МСФО 9 и за вычетом результата банков, проходящих процедуру финансового оздоровления, находившихся под управлением Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС), составила 1,3 трлн рублей, пояснил регулятор.

По данным Центрального банка, в банковском секторе преобладают прибыльные кредитные организации.

Так, по итогам 2019 года положительный финансовый результат показали 372 кредитные организации, то есть 84% от количества действовавших на 1 января 2020 года. На них же приходится 98% активов банковского сектора.

При этом в 2019 году банковский сектор увеличил объем дивидендов до 540 млрд рублей. Основной объём выплаченных дивидендов по-прежнему приходится на банки с государственным участием.

Значительные прибыли, а также докапитализация нескольких крупных банков позволили коммерческим банкам России в 2019 году увеличить объём собственных средств.

«При этом существенные дивиденды, выплаченные крупными банками, лишь незначительно повлияли на динамику капитала банковского сектора. Достаточность собственных средств (капитала) сектора за 2019 год увеличилась с 12,2 до 12,3%. Более заметно выросла достаточность базового и основного капитала — с 8,3 до 8,6% и с 8,9 до 9,3% соответственно», — указано в документе.