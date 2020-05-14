Калуга, , 11:39 — REGNUM Глава Калужской области 13 мая Владислав Шапша в режиме видеоконференции провел совещание по вопросу реализации в области в 2020 году региональных проектов по направлениям национальных проектов «Здравоохранение» и «Образование». В совещании принял участие главный федеральный инспектор по Калужской области Игорь Князев, члены правительства области.

В Калужской области обсудили ход реализации нацпроекта «Здравоохранение» Пресс-служба правительства Калужской области

Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, с докладом о реализации мероприятий нацпроекта «Здравоохранение» выступил заместитель губернатора области Константин Горобцов. Он, в частности, отметил, что в области реализуются 8 региональных проектов данного национального проекта. Общий объем финансирования на 2020 год — 2,9 млрд. рублей, из них средств из федерального бюджета — 1,1 млрд. рублей.

В рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» планируется заменить не менее 42 фельдшерско-акушерских пунктов. На это предусмотрено 184,5 млн. рублей, из них 174,8 млн. руб. — средства федерального бюджета. Кроме того, с 5 до 20 будет увеличено число медорганизаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь по новой модели. Запланировано и развитие санитарной авиации. Объем финансирования на выполнение вылетов в 2020 году — 31 млн. рублей, из них 21,3 млн. руб. средства федерального бюджета. Разработана стратегия развития санитарной авиации на период 2020—2024 гг., организовано обучение медицинских авиационных бригад.

Согласно региональному проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» будет дооснащён региональный сосудистый центр на базе Калужской областной клинической больницы и три первичных сосудистых отделения на базе Калужской городской больницы № 2 «Сосновая роща», ЦРБ Боровского района и Центральной межрайонной больницы №1 Кирова. Планируется также закупка лекарственных средств для обеспечения профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении.

Финансирование регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» составит в этом году 1,8 млрд. рублей. Из них федеральный бюджет — 320,5 млн. руб., средства Территориального фонда ОМС — 1,37 млрд. рублей. Запланированы переоснащение оборудованием Калужского областного клинического онкологического диспансера, закупка передвижного рентгеновского аппарата для Калужской областной клинической больницы, открытие Центра амбулаторной онкологической помощи на базе КОКБСМП им. К.Н. Шевченко.

Региональным проектом «Создание единого цифрового контура в здравоохранении Калужской области на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» предусмотрено расширение вычислительных мощностей регионального Центра обработки данных, создание дополнительных автоматизированных рабочих мест для медработников, масштабирование централизованной лабораторной информационной системы, развитие централизованной системы «Управление скорой и неотложной медицинской помощью» в части управления санитарной авиацией. Запланированы запуск в медицинских организациях сервиса интерпретации цифровых исследований с целью повышения выявляемости новообразований на ранних стадиях и снижения врачебных ошибок, а также мероприятия по обеспечению информационной безопасности при эксплуатации государственной информационной системы в сфере здравоохранения области.

Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Калужской области квалифицированными кадрами» профинансирован в этом году из областного бюджета на сумму 240,4 млн. рублей. Эти средства направляются на подготовку специалистов, денежные выплаты студентам медицинских вузов, оплату части процентной ставки по ипотечным кредитам и оплату за найм жилых помещений для медработников.

Основным результатом реализации регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг в Калужской области» в этом году станет увеличение объема экспорта медицинских услуг до 1,9 млн. рублей и количества пролеченных иностранных граждан до 125 тыс. человек.

Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» предусматривает развитие материально-технической базы детских поликлиник и поликлинических отделений семи медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, реконструкцию Калужской областной клинической детской больницы. На это выделено 215,2 млн. рублей, из них средства федерального бюджета — 148,3 млн. руб.

В рамках регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни)» ведется реализация региональной программы укрепления общественного здоровья, распространяются материалы по здоровому образу жизни.

Ход выполнения региональных проектов осложняется существующей эпидемиологической обстановкой и связанным с этим прогнозируемым ростом цен и задержкой поставок продукции. В этой связи Владислав Шапша поручил руководителям профильных министерств — здравоохранения, конкурентной политики и министерству финансов — максимально эффективно скоординировать своё взаимодействие с целью эффективного проведения закупок необходимого оборудования и работ, а также своевременного освоения средств.

Глава региона также отметил, что области удалось сконцентрировать свои ресурсы и выйти на стабильный уровень оказания медицинских услуг. Вместе с тем, по мнению Владислава Шапши, вопросы, связанные с оказанием плановой помощи, необходимо решать системно. В этой связи он поручил руководству регионального минздрава в ближайшее время представить конкретные предложения по улучшению ситуации.

«Мы пока не выполняем многие показатели на том уровне, который требует от нас национальный проект. Несмотря на то, что большую часть времени вы сейчас посвящаете борьбе с коронавирусом, найдите время, чтобы эти предложения сформулировать. Это та работа, которой вы будете заниматься, чтобы решить важнейшую для людей проблему оказания медицинской помощи. Поймите, что ничего, кроме стопроцентного выполнения показателей национального проекта по этим направлениям ни я, ни люди от вас не ждут. Ждут только выполнения, и только реальной работы», — резюмировал Владислав Шапша, обращаясь к руководству здравоохранения области.