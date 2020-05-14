Тбилиси, , 13:43 — REGNUM Программу поддержки микро‑ и малого бизнеса утвердило государственное агентство «Производи в Грузии». Об этом 14 мая сообщает ИА Report.

Как рассказали журналистам в ведомстве, программа помощи в стране будет запущена с 1 июня. В агентстве будут принимать бизнес-идеи. 31 июня планируется объявить победителей.

Победившие проекты начнут финансировать с 7 по 30 сентября. Максимальный размер гранта в рамках этой программы составляет 30 тыс. лари (более $9 тыс. по курсу).

Стоит отметить, что в Грузии в рамках правительственного плана по выведению экономики из кризиса, возникшего из-за эпидемии коронавируса, решено увеличить в 2020 году финансирование программ «Производи в Грузии» с 10 до 40 млн лари (более $12 млн).

Читайте ранее в этом сюжете: Министр: проект Анаклии остается для Грузии стратегическим

Читайте развитие сюжета: Премьер-министр Грузии: сильное село – сильная страна