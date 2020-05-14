Оренбург, , 13:35 — REGNUM В Оренбургской области из общей площади пашни — более 6 млн гектаров — на сегодняшний день не используется 772,4 тыс. га, что составляет 13%. Об этом во время совещания, которое провел глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев с регионами, доложил вице-губернатор Оренбуржья Сергей Балыкин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

В число неиспользованной земли попали 273 тыс. гектаров, которые пригодны для пашни. Регион планирует в рамках госпрограммы ежегодно вводить в оборот по 45 тыс. гектаров такой земли.

Так, в 2017—2019 годах введено в сельскохозяйственный оборот 135 тыс. га неиспользуемой пашни. До 2024 года в оборот должны вовлечь 273 тыс. га.