Санкт-Петербург, , 13:40 — REGNUM Управление ФАС по Ленинградской области возбудило дело в отношении комитета по тарифам и ценовой политики Ленобласти и ПАО «Ленэнерго». Антимонопольщики подозревают их в нарушении ч. 2 и 4 ст. 16 Закона о защите конкуренции.

Как сообщили 14 мая в ведомстве, УФАС полагает, что областной тарифный регулятор заключил антиконкурентное соглашение с «Ленэнерго» и безосновательно исключил 1 млрд рублей из необходимой валовой выручки АО «ЛОЭСК» («Ленинградская областная электросетевая компания») за 2019 год.

«Отсутствие компенсации обоснованных расходов, понесенных АО «ЛОЭСК», а также избирательный подход к формированию тарифов для разных сетевых организаций привели к созданию препятствий для АО «ЛОЭСК», а также грозит полному устранению компании с рынка электроэнергетики», — считают в УФАС.

В декабре 2019 года по заявлению ЛОЭСК антимонопольщики провели внеплановую выездную проверку комитета. До этого в 2018 году плановую ревизию проводила и ФАС России. Центральный аппарат выявил в действиях чиновников нарушения законодательства в области государственного регулирования цен, допущенные при установлении тарифов на электроэнергию на 2016−2018 годы для ЛОЭСК и «Ленэнерго». Комитет получил соответствующие предписания.

Однако, согласно заявлению ЛОЭСК, эти предписания ФАС были исполнены неправомерно, а тарифная политика носит дискриминационный характер.

Так, для ряда территориальных сетевых организаций НВВ утвердили со значительным ростом на 2019 год, а для ЛОЭСК — серьезно сократили. При этом в подготовке экспертного заключения относительно ЛОЭСК, которое входит в обязанности комитета, принимал участие представитель «Ленэнерго».

"Сотрудник хозяйствующего субъекта давал рекомендации по вопросу установления НВВ для АО «ЛОЭСК» и по иным обстоятельствам в рамках исполнения предписания ФАС России», — заявили антимонопольщики.

«Нам поступила информация о намерении ПАО «Ленэнерго» приобрести АО «ЛОЭСК». Логично, что целью любого поглощения является покупка актива по заниженной стоимости, соответственно, снятие 1 млрд с НВВ предприятия позволяет проследить мотивы возможного соглашения между ПАО «Ленэнерго» и ЛенРТК», поскольку это существенно отразилось на рыночной стоимости АО «ЛОЭСК», — добавил заместитель руководителя Ленинградского УФАС России Руслан Абейдуллин.

Добавим, что с 12 мая все подразделения ЛОЭСК, в связи с окончанием «нерабочих дней», постепенно возвращаются к прежнему режиму работы.

«С 18 мая большинство сотрудников, которые были переведены на дистанционный режим работы для профилактики и нераспространения коронавирусной инфекции, вернутся на свои рабочие места в офисы», — сообщили ИА REGNUM в пресс-службе АО «ЛОЭСК».

Отдельно рассматривается вопрос продления режима дистанционной работы для части сотрудников, живущих в эпидемиологически сложных районах Ленинградской области, в том числе в Мурино и Кудрово.

С 1 июня во всех филиалах ЛОЭСК планируется восстановить очный прием подрядчиков, а также заявителей по вопросам технологического присоединения. Все контакты сотрудников ЛОЭСК с «внешним миром» будут выполняться в условиях обязательного «масочного» режима и социальной дистанции со стороны посетителей.