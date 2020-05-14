Киев, , 13:48 — REGNUM Ломбарды могут получить возможность обменивать валюту и совершать денежные переводы без открытия счетов. Об этом сказано в книге «Будущее регулирования деятельности ломбардов», опубликованной Национальным банком Украины (НБУ).

Ломбарды также могут получить возможность осуществлять сопутствующие услуги, но останется обязательным условием кредитование только под залог имущества.

В НБУ хотят также ограничить ответственность заёмщика размером залога:

«В случае несостоятельности заёмщика погасить долг с учётом процентов за пользование займом, его полная задолженность перед ломбардом будет погашена за счёт залога, и никаких дополнительных требований к заёмщику у ломбарда быть не может», — рассказали в пресс-службе НБУ.

Своё видение данной инициативы прокомментировал на своей странице в социальной сети Facebook депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский:

«Отец первого заместителя главы НБУ Рожковой (Екатерины Рожковой — ИА REGNUM) — один из топ менеджеров ломбарда «Скарбница»: начальник службы безопасности».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Украины разрешило работу ломбардов в условиях пандемии коронавируса и карантинных ограничении. В СМИ считают, что данное решение мог пролоббировать спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков.

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