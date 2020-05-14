Киев, 14 мая 2020, 13:48 — REGNUM Ломбарды могут получить возможность обменивать валюту и совершать денежные переводы без открытия счетов. Об этом сказано в книге «Будущее регулирования деятельности ломбардов», опубликованной Национальным банком Украины (НБУ).
Ломбарды также могут получить возможность осуществлять сопутствующие услуги, но останется обязательным условием кредитование только под залог имущества.
В НБУ хотят также ограничить ответственность заёмщика размером залога:
Своё видение данной инициативы прокомментировал на своей странице в социальной сети Facebook депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский:
Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Украины разрешило работу ломбардов в условиях пандемии коронавируса и карантинных ограничении. В СМИ считают, что данное решение мог пролоббировать спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков.
Читайте также: Спикер Рады мог пролоббировать разрешение на работу ломбардов — СМИ