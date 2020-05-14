Сеул, , 13:32 — REGNUM В апреле 2020 года экспорт информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) из Южной Кореи сократился на 15,3%, до $12,88 млрд. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства науки и информационно-коммуникационных технологий страны.

Среднесуточный экспорт также сократился на 7,6%. По их словам, сокращение показателей связано с сокращением спроса на полупроводники, дисплеи и мобильные телефоны в связи с пандемией коронавируса.

Экспорт полупроводников сократился на 15,1%, до $7,26 млрд, мобильных телефонов — на 37,2%, до $650 млн, а дисплеев — на 28,1%, до $1,24 млрд. Тем не менее, экспорт компьютеров и периферийных устройств, напротив, вырос на 85,2%, до $1,08 млрд.

Отмечается, что экспорт ИКТ в Китай сократился на 16,5%, во Вьетнам — на 34,6%. Экспорт в США вырос на 9,3%, в страны Европы — на 1%.

В апреле текущего года импорт информационно-коммуникационных технологий сократился на 6,4%, до $8,87 млрд. В частности, импорт из Китая сократился на 18,7%, из Японии — на 1,5%, из Вьетнама — на 15,8%, из США — на 22,9%. Торговый профицит в данной отрасли составил $4,01 млрд.