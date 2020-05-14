Москва, , 13:24 — REGNUM По итогам 2019 года Банк России сократил убытки в 2,4 раза. В частности, он снизился с 434,7 млрд рублей в 2018 году до 182,6 млрд рублей. Об этом говорится в годовом отчёте Центрального банка России, направленного в Госдуму.

Доходы Банка России в 2019 году увеличились на 9,14%, до 630,7 млрд рублей, при этом расходы снизились на 27,9% и достигли 632,6 млрд рублей — однако это финансовый результат деятельности Банка России до перечисления доходов от участия в капитале Сбербанка по итогам года.

Перечисленные доходы от участия в капитале Сбербанка составили 180,696 млрд рублей, в результате чего общий убыток регулятора достиг 182,569 млрд рублей.