Москва, , 13:18 — REGNUM Британская компания Jaguar уменьшила стоимость в РФ кроссовера I-Pace с электромотором. Об этом сообщает пресс-служба марки.

Снижение цены на модель стало возможным благодаря отмене 4 мая нынешнего года пошлины на ввоз электрокаров в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Теперь стоимость базовой комплектации электрокара равна 5 946 000 рублям. А вот за флагманскую вариацию электрокара покупателям придётся отдать 6,91 млн рублей.

В дилерских центрах клиентам, купившим I-Pace, будет предоставлена трёхлетняя гарантия при пробеге до 100 тыс. км. При этом на комплект батарей действует гарантия на восемь лет либо 160 тыс. км.

Силовой агрегат электрической модели состоит из двух электродвигателей общей мощностью 400 «лошадей» (696 Нм). Автомобиль может разгоняться от 0 до 100 км/ч за 4,8 секунды. Максимальная скорость модели равна 200 км/ч.

Ранее стало известно, что компания Jaguar вывела на дорожные тесты удлинённую версию модели XF, которая должна составить конкуренцию таким автомобилям, как Mercedes E-Class и Audi A6.

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