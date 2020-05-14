Казань, , 13:11 — REGNUM В рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» Татария из федерального бюджета получит 954 млн рублей. В республике по этой программе запланирована реализация девяти мероприятий, сообщил первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Наиль Залаков.

Из 18 объектов инженерной инфраструктуры на 12 уже ведутся работы, на шести объектах начали подготовку. В рамках улучшения жилищных условий ведется строительство 137 жилых домов. По возведению жилья, предоставляемого по договору найма, будет построено 122 дома до 1 декабря 2020 года.

На территории страны в 2020 году в рамках этой программы запланирован запуск 132 проектов, включающих 444 мероприятия по строительству, капремонту и реконструкции объектов инженерной и социальной инфраструктуры, закупке оборудования и транспортных средств.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, безвозмездную помощь оказали сельским жителям в Татарии, обеспечив их семенами и рассадой сельхозкультур на общую сумму 10 млн рублей.

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