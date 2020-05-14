Москва, , 13:08 — REGNUM В России государство никому помогать не хочет, а если и занимается этим, то только на пропагандистском уровне, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 14 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя итоги опроса ВЦИОМ, который показал, что 82% жителей РФ считают, что самые тяжёлые времена ещё впереди.

«Люди абсолютно правы, так как они видят неадекватность государства, которое ещё недавно производило впечатление одичалых строителей блатного феодализма, а теперь производит впечатление людей, которые построили блатной феодализм и разрушают мир для всех остальных, — сказал Делягин. — То есть это наглядная демонстрация агрессивной невменяемости, когда государство никому не хочет помогать, а если помогает, то занимается этим на пропагандистском уровне и помощь заведомо недостаточная. И при этом всё, что получается делать, это драть с вас штрафы и наживаться. Когда московские власти покупают перчатки за 1 руб. 65 копеек и продают за 20 рублей, то вопрос о том, брали бы они деньги за вход в бомбоубежище в случае войны, уже не стоит».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, опрос ВЦИОМ показал, что в России за полтора месяца на 11% выросло число граждан, считающих, что тяжёлые для них времена ещё впереди.