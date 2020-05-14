Иерусалим, , 13:10 — REGNUM Эпидемия коронавируса совпала в Израиле с серьезным скачком цен на продукты питания и товары первой необходимости. Какие причины повлияли на наблюдаемый скачок цен, сообщают «Вести» (Израиль).

Праздник Песах, традиционно связанный с маркетинговыми мероприятиями, пришелся на карантин. Скидки на продукты питания не применялись, так как спрос перед объявлением карантинных мер и так был ажиотажным.

Кроме того, торговые компании восприняли пред-карантинную шумиху как повод заменить дешевые товары более дорогими. И, наконец, произошло прямое повышение цен, ведь поставщики стали жаловаться на необходимость дополнительных затрат в новых условиях.

Статистика показывает, что по равнению с предыдущими годами, карантин внес поправки в привычный для израильтян набор товаров. Так, алкоголя стали покупать на 12% меньше, а мороженого на 17, 5% больше. Что касается цен, то они, как ожидается, должны стабилизироваться, но никто не знает, когда.