Москва, , 12:59 — REGNUM Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов (КПРФ) призвал изменить финансирование государственной медицины, передает корреспондент ИА REGNUM 14 мая.

«Необходимо ликвидировать паразитические страховые компании, являющиеся посредниками между государственным бюджетом и государственными поликлиникам и больницами, мы должны вернуться к прямому бюджетному финансированию медучреждений, перенеся основной финансовый груз на федеральный уровень», — заявил Гаврилов.

Он подчеркнул, что граждане независимо от места проживания должны иметь равный и достойный уровень медицинской помощи.

«Мы обязаны за два-три года форсированно увеличить финансирование медицины до 7−8% от ВВП», — полагает депутат.

Кроме того, продолжил парламентария, следует восстановить Академию медицинских наук, переподчинить ей научные институты — наукой, особенно в сфере медицины, должны руководить сами ученые, а не чиновники.

Накануне в Госдуме прошел «правительственный час» с участием главы Минздрава Михаила Мурашко. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал президента РФ Владимира Путина принять экстренные меры на фоне коронавируса.

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