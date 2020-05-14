Москва, , 12:57 — REGNUM За последние годы в России существенно изменился подход Банка России к регулированию финансовых рынков. Впервые в истории отечественный регулятор ответил на кризисные явления на финансовых рынках не увеличением ставок по отечественной валюте, а их снижением, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый эксперт TeleTrade Сергей Шамраев.

«Снижение ключевой ставки, видимо, будет продолжено регулятором и в будущем с целью стимулирования отечественной экономики. Это вкупе с неопределенностью на рынке нефти не способствует поддержанию курса отечественной валюты.

Одним из показателей, который может дать среднесрочный ориентир по курсу рубля может служить стоимость барреля нефти в рублях. На данный момент этот показатель находится примерно на уровне 2200 рублей при норме более 3000.

Если осенью Россию ждет «вторая волна» вирусной эпидемии или ограничительные меры на передвижение населения еще останутся существенными, стоимость нефти вряд ли поднимется выше $40 за баррель, а это означает, что курс в 75 рублей за доллар при условии падающих процентных ставок нельзя считать окончательным.

В настоящий момент много факторов играет против отечественной валюты и, скорее всего, можно будет увидеть возвращение к курсу 80 рублей за доллар в течение лета.

Текущий курс около 75 рублей за доллар сохранялся лишь благодаря неимоверным усилиям регулятора и рубль сейчас является переоцененной валютой.

Стоимость барреля нефти в валюте на мировых биржах будет зависеть от динамики восстановления мировой экономики после пандемии коронавируса и от успешности этого процесса будет зависеть и курс рубля.

Если фундаментальные факторы на рынке традиционных российских экспортных товаров не будут благоприятствовать росту их цен, то рубль ждет скорее всего плачевная перспектива.

Именно поэтому основная масса игроков избавляется от российской валюты несмотря некоторое восстановление на рынке нефти.

Иными словами, потенциал роста российской валюты крайне ограничен, в то время как перспективы падения очевидны. Понимая это, крупные игроки склонны делать ставки против национальной валюты», — пояснил эксперт.

Читайте также: У рубля нет повода для паники