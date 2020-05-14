Владимир, , 12:57 — REGNUM Моногорода Владимирской области помогут оснастить российские больницы средствами защиты и медицинским оборудованием для борьбы с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

В моногородах Владимирской области местные предприятия производят в сутки более 210 тысяч защитных масок. «Предприятие нетканых материалов» в Вязниках выпускает маски, одноразовые комбинезоны и бахилы. Вязниковский филиал компании «Кронт-М» производит специальные ёмкости для хранения и транспортировки медицинских пробирок и ультрафиолетовые облучатели для обеззараживания воздуха.

В моногороде Камешково «Центр профессиональной обуви» шьёт специальные медицинские сабо. Эта обувь поставляется в больницы и поликлиники для персонала. Ещё два предприятия находятся в посёлке Ставрово. Компания «Технокомф СТ» выпускает защитные одноразовые маски и костюмы, а «Ставрово-Мед» занимается производством специальных кроватей и каталок для больниц.

Средства защиты и медицинское оборудование в Вязниках, Камешково и Ставрово производят семь предприятий. Все они готовы при необходимости поставлять продукцию в другие регионы страны.

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