Канберра, , 13:03 — REGNUM Ограничительные меры, введённые в Австралии из-за вспышки коронавирусной инфекции, в апреле оставили без работы более 590 тыс. человек. Такие данные приводит Австралийское статистическое бюро (ABS).

С марта по апрель, указывает ABS, в стране стало на 594,3 тыс. занятых меньше. Берзработица при этом увеличилась на 1% и составила 6,2%.

Глава отдела статистики труда ABC Бьерн Джарвис пояснил, что численность безработных незначительно выросла потому, что почти 489,8 тыс. человек покинули рынок труда. В общей сложности почти 2,7 млн человек в Австралии либо ушли с работы, либо стали работать меньше. Снижение общего количества рабочих часов составило 9,2%.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон назвал информацию о потере 600 тыс. рабочих мест шокирующей, но не неожиданной. В предстоящие месяцы будут и другие тяжёлые новости, заявил он.

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