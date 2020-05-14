Москва, 14 мая 2020, 13:00 — REGNUM Российские авиакомпании, даже такие крупные игроки, как «Аэрофлот», сильно пострадали от пандемии. Об этом ИА REGNUM 14 мая заявил управляющий партнер Юридической группы «NOVATOR», адвокат Вячеслав Косаков. Так он прокомментировал новость о том, что группа компаний «Аэрофлот» подала в Росавиацию заявление на получение субсидий за февраль-апрель 2020 года.
Однако, как подчеркнул Косаков, вопрос в том, будет ли этой помощи достаточно, так как пока неясно, когда будут полностью сняты ограничения, что позволило бы авиакомпаниям возобновить деятельность в прежнем объёме.
Напомним, как сообщалось ранее, по данным издания «Коммерсантъ», группа компаний «Аэрофлот» подала в Росавиацию заявление на получение субсидий.