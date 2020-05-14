Москва, , 13:00 — REGNUM Российские авиакомпании, даже такие крупные игроки, как «Аэрофлот», сильно пострадали от пандемии. Об этом ИА REGNUM 14 мая заявил управляющий партнер Юридической группы «NOVATOR», адвокат Вячеслав Косаков. Так он прокомментировал новость о том, что группа компаний «Аэрофлот» подала в Росавиацию заявление на получение субсидий за февраль-апрель 2020 года.

«Подача заявки была вполне ожидаемой, так как авиакомпании, даже такие крупные игроки, как «Аэрофлот», сильно пострадали от пандемии, — сказал Косаков. — Сфера авиаперевозок в целом является затратной по своему содержанию, причём при отсутствии рейсов расходы на штат, обслуживание самолётов и аренду ангаров и парковок остаются значительными. В таких условиях единственный выход — просить поддержки у государства. В том, что заявка «Аэрофлота» на получение субсидий будет удовлетворена, сомнений практически нет, так как это системообразующая для отрасли компания».

Однако, как подчеркнул Косаков, вопрос в том, будет ли этой помощи достаточно, так как пока неясно, когда будут полностью сняты ограничения, что позволило бы авиакомпаниям возобновить деятельность в прежнем объёме.

Напомним, как сообщалось ранее, по данным издания «Коммерсантъ», группа компаний «Аэрофлот» подала в Росавиацию заявление на получение субсидий.