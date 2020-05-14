Переславль-Залесский, Ярославская область, , 12:48 — REGNUM Администрация Переславля-Залесского Ярославской области признала задолженность перед компанией «Газпром межрегионгаз Ярославль» и намерена оплатить ее в срок до 1 сентября 2020 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Стороны заключили мировое соглашение, утвержденное арбитражным судом.

Котельная в Переславле

Соглашение подписали генеральный директор ООО «Газпром Межрегионгаз Ярославль» Павел Яблонский и глава городского округа Переславля-Залесского Валерий Астраханцев. Документ размещен на портале арбитражных дел. Компания «Газпром межрегионгаз Ярославль» ранее обратилась в арбитражный суд с иском к администрации по долгам за газ, потребленный на котельных микрорайонов Чкаловский и Молодежный.

Как уже сообщало ИА REGNUM, иск газовиков был основан на том, что администрация Переславля-Залесского осенью 2019 года ввела на двух котельных города режим чрезвычайной ситуации, фактически отстранив собственников оборудования от управления объектами теплоснабжения. На котельных по решению администрации стала работать единая теплоснабжающая организация — МУП «Теплосервис». Однако договора с компанией-поставщиком на потребление газа у нее нет. Оплата в полном объеме Газпрому не поступила. В связи с этим поставщик ресурса обратился в суд с иском к администрации, которая своим решением ввела режим ЧС.

По заключенному мировому соглашению, администрация Переславля-Залесского обязуется оплатить понесенные компанией «Газпром межрегионгаз Ярославль» убытки, возникшие в результате поставки газа на котельные микрорайонов Чкаловский и Молодежный в срок до 1 сентября 2020 года. Сумма, которую требуется оплатить, составляет 15 миллионов 634 тысячи рублей.

«По условиям мирового соглашения оплата Газпрому должна быть произведена до сентября. В соглашении предусмотрена оплата третьими лицами. Выплату будет производить единая теплоснабжающая организация городского округа,» — прокомментировала заключенное соглашение администрация Переславля-Залессского.

Единой теплоснабжающей организацией городского округа Переславль-Залесский в настоящий момент является МУП «Теплосервис», которое и собирает деньги с потребителей поставляемого тепла. Однако в настоящий момент предприятие находится в тяжелом финансовом положении, его счета арестованы. По данным открытых источников сумма исковых требований к МУП «Теплосервис» составляет почти 460 миллионов рублей.

Средства, поступающие на счета компании, списываются по исполнительным листам. МУП «Теплосервис» даже не может оплатить судебную пошлину по делам, в которых сам выступает истцом, в итоге суд возвращает заявления без рассмотрения. Стоит отметить, что при этом средняя месячная зарплата руководителей этого муниципального предприятия (директора, технического директора и заместителя директора) превышает 100 тысяч рублей.

По условиям заключенного мирового соглашения в случае непоступления в срок денежных средств компания «Газпром межрегионгаз Ярославль» имеет право предъявить администрации Переславля-Залесского исполнительный лист к принудительному исполнению. Исполнительный лист будет выдан сразу без дальнейших разбирательств в суде. Таким образом, если МУП «Теплосервис» или другое третье лицо не выплатит «Газпрому» причитающиеся ему денежные средства, 15 с половиной миллионов рублей будут взысканы по исполнительному листу из бюджета Переславля-Залесского.

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