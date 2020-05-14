Москва, , 12:44 — REGNUM Глобально ситуация на нефтяном рынке не меняется. Нефть марки Brent продолжает консолидироваться вокруг уровня $30 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Ключевыми факторами поддержки по-прежнему являются ограничительные меры со стороны ОПЕК+, а также постепенное снятие ограничительных мер на фоне снижения темпов распространения коронавируса.

Локальным фактором роста сегодня является неожиданное сокращение запасов нефти в США. Запасы нефти в США снизились на 750 тыс. баррелей за неделю, завершившуюся 8 мая, до 531,5 млн баррелей, сообщило Управление энергетической информации 13 мая.

Отдельные эксперты на этом фоне заговорили о том, что эта тенденция подтверждает прохождение худшего этапа американским рынком нефти.

В целом заявления небезосновательны. Штаты постепенно начали перезапуск экономики, поэтому спрос на нефть должен постепенно восстановляться.

Однако есть риски распространения второй волны коронавируса. В частности, эти опасения сдерживают рост цен на черное золото.

Технически нефть Brent продолжает формировать базу вблизи апрельских максимумов. В случае дальнейшего улучшения мировой экономической конъюнктуры нефть продолжит рост. Первый целевой диапазон роста $35−36 за баррель», — считает эксперт.

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