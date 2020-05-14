Красноярск, , 12:48 — REGNUM Кредиты на сумму 187 млн рублей компаниям Красноярского края для выплаты зарплат работникам в апреле предоставил Банк ВТБ. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Льготные кредиты выделяются в рамках программы господдержки предприятий из отраслей, которые наиболее пострадали из-за распространения коронавируса. Средства предоставлены организациям, работающим в сфере общественного питания, торговли, фитнес-индустрии.

Условиями кредита предусмотрен срок выплаты до 12 месяцев. В первые шесть месяцев ставка кредита принимается нулевая, в оставшиеся полгода ставка кредита составит 3,5% годовых. По информации пресс-службы банка, при оформлении кредитов специалисты ориентируются на перечень отраслей экономики, перечисленных в утвержденном правительством РФ списке.