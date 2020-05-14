Уфа, , 12:39 — REGNUM 246 нарушений зафиксировали в Башкирии при проверке предприятий на соблюдение ими санитарно-эпидемиологических требований для недопущения распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил заместитель премьер-министра правительства республики Ирек Сагитов на совещании в правительстве региона.

По его словам, в Башкирии каждый день проверяют выполнение санитарных требований на предприятиях. Для этого специально созданы комиссии, в которых работают около 130 сотрудников. Они каждый день обходят порядка 600 организаций. А всего с середины апреля было проверено 15 425 организаций.

В результате 199 протоколов было направлено в суд.

По словам главы Башкирии Радия Хабирова, эту работу необходимо проводить и дальше, чтобы избежать ухудшения эпидемиологической обстановки в регионе. Особо нужно контролировать строительные организации.

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