Вашингтон, , 12:26 — REGNUM Международная компания спутниковой связи Intelsat подала в суд США заявление о банкротстве. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В компании уточнили, что Intelsat и ряд её дочерних компаний обратились с добровольными заявлениями в суд США по делам о банкротстве в Восточном округе штата Вирджиния. Цель подачи заявлений — облегчение финансовой реструктуризации.

Путём реструктуризации Intelsat намерена получить от Федеральной комиссии по связи США разрешение на использование частоты C-диапазона, что позволит развернуть в стране инфраструктуру сетей 5G.

Intelsat — крупнейший спутниковый оператор в мире. Компания основана в 1964 году как межгосударственная организация, её космическая группировка состоит из более чем 50 спутников.