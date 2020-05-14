Ташкент, , 12:22 — REGNUM Пенсионную систему Узбекистана планируют вывести из ведения Народного банка. Это следует из стратегии реформирования банковской системы на 2020−2025 годы, которая опубликована на сайте министерства финансов республики.

В частности, управление средствами накопительной пенсионной системы передадут в ведение минфина. В рамках стратегии также планируется приватизировать шесть узбекистанских банков с привлечением международных финансовых институтов.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая глава департамента пруденциального надзора кредитных организаций Центробанка Узбекистана Аброрходжа Турдиалиев заявил, что система доставки пенсий в республике показала свою неэффективность.

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