Ростов-на-Дону, , 12:21 — REGNUM В Ростовской области банки одобрили 65% рассмотренных заявок на предоставление кредитных каникул. При этом удовлетворены 3,2 тыс. обращений на сумму 1,3 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном отделении Южного ГУ Банка России 14 мая.

От жителей Ростовской области в банки поступило более 7 тыс. обращений о предоставлении кредитных каникул, включая ипотечные. Более половины из них одобрены.

«Отказано в предоставлении кредитных каникул по 2,3 тыс. обращений. Основная причина отказа — превышение установленного максимального размера кредита. В отдельных случаях, заёмщики не предоставили документы, подтверждающие снижение дохода», — уточняется в сообщении.

Всего с 20 марта по 6 мая жители региона направили в банки 37 тыс. обращений с просьбой реструктурировать кредит. В настоящее время положительный ответ получен на более чем 19 тыс. заявлений.