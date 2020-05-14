Тбилиси, , 12:18 — REGNUM Проект глубоководного порта Анаклия остается для правительства Грузии стратегическим и в посткризисный период приобретет еще большее значение и коммерческую привлекательность, заявила после заседания правительства Грузии 14 мая министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.

Так она прокомментировала информацию премьера о начале осуществления проекта реконструкции одного из терминалов Потийского порта.

«Наша инвестиционная стратегия в посткризисный период будет основана на том, чтобы привлекать как можно больше прямых иностранных инвестиций, тем более, что многие мировые компании меняют локации своего производства. В этом году планируется вывод традиционных производств из провинции Хубей, и у нас есть возможность стать для них выбором номер один и перенести производства в процессе их диверсификации в Грузию», — заявила Турнава.

По словам министра, преимущество Грузии состоит прежде всего в ее «правильном геополитическом положении», наличии выходов к Черному морю и развитой портовой инфраструктуры.

«Исходя из этого, в посткризисный период большая нагрузка будет возложена как на Потийский порт, так и на порт Анаклия и на любую портовую инфраструктуру. Как только у нас появится возможность, мы объявим тендер. Над этим мы уже работаем», — сообщила Натия Турнава.

Как известно, планы по осуществлению проекта Анаклии правительство Грузии вынашивает давно. При прежнем премьере Георгии Квирикашвили был создан Консорциум развития Анаклии, одним из учредителей которого стал банкир Мамука Хазарадзе. Позднее он оказался в «немилости» у властей из-за возбужденного против него уголовного дела по фактам отмывания незаконных доходов 11-летней давности. Уголовные преследования против него Хазарадзе расценил как действия правительства, направленные прежде всего против проекта Анаклии. Позднее правительство расторгло с консорциумом договор из-за невыполнения обязательств по привлечению финансовых гарантий для осуществления этого проекта.