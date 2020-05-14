Тбилиси, , 12:12 — REGNUM

Первая часть финансирования проекта полной реконструкции одного из терминалов Потийского порта уже получена, и работы по реконструкции начнутся в ближайшее время, заявил премьер-министр Георгий Гахария на заседании правительства Грузии 14 мая.

По его информации, работы финансирует американский фонд (ранее сообщалось, что инвестором проекта стал OPIC), который уже перечислил Грузии на этот проект $30 млн, а общая стоимость проекта составляет $93 млн.

По словам премьера, экономическое стимулирование для Грузии имеет большое значение, и в этом смысле для страны крайне важно привлечение новых иностранных инвестиций. Проект реконструкции Потийского порта Георгий Гахария назвал одним из наглядных и успешных примеров привлечения таких инвестиций.

«Осуществление этого проекта уже начато, и уже перечислено $30 млн, а полная стоимость проекта составляет $93 млн. Реально работы начнутся в ближайшие дни. И это доказательство не только заботы нашего государства о прямых иностранных инвестициях, но и углубления взаимоотношений и сотрудничества с нашим стратегическим партнероми не только в направлениях демократии и безопасности, но и в сфере экономики», — заявил Гахария.

Он подчеркнул, что правительство Грузии продолжит работы не только по улучшению уже существующей портовой инфраструктуры, но и по развитию и строительству новых портов на Черном море.