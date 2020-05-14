Москва, , 12:20 — REGNUM В апреле 2020 года российские дилеры продали 1647 новых минивэнов, что на 64% меньше по сравнению с апрелем прошлого года. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Больше всего продаж в сегменте минивэнов у модели Lada Largus. В апреле текущего года в России было куплено 1574 экземпляра этого авто, что на 64,5% меньше, чем было реализовано годом ранее.

На втором месте разместился японский минивэн Toyota Alphard. Его за отчётный период приобрели 34 покупателя, что на 13% меньше, чем год назад. Тройку лидеров рейтинга замыкает модель Fiat Doblo. Этот минивэн в апреле 2020 года дилеры реализовали в количестве 10 единиц — на 52% меньше, чем за тот же период 2019 года.

Напомним, всего за первые четыре месяца 2020 года объем продаж на российском рынке новых минивэнов снизился на 22%, до 11 144 единиц.

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