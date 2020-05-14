Ярославль, , 12:10 — REGNUM За последнюю неделю апреля число предпринимателей региона, обратившихся за кредитом под 0% на поддержание занятости, увеличилось почти в 2 раза. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате уполномоченного по правам предпринимателей в Ярославской области со ссылкой на ярославское отделение Банка России.

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70% обратившихся — это малые предприятия региона, 30% — индивидуальные предприниматели. Одобрение получили 138 заявок — это 64% от числа всех обращений.

«Аппаратом федерального Уполномоченного Бориса Титова еженедельно проводится «контрольная закупка» в банках с привлечением заявителей, обращающихся за получением беспроцентных кредитов. В ней участвуют 29 регионов, Ярославская область в их числе. С уверенностью можно сказать, что количество отказов по банкам снижается — на третьем этапе «закупки» без основания банки отказали лишь в трех случаях, в то время как на первом — в большинстве. Но есть и негативные моменты: некоторые банки затягивают сроки рассмотрения заявок от 10 дней и более и требуют предоставления большого пакета документов, в результате чего предприниматели начинают сами отказываться от поданных заявок», — рассказал региональный бизнес-омбудсмен Альфир Бакиров.

По информации института уполномоченных по защите прав предпринимателей, в субъектах России востребованность этого вида поддержки начинает снижаться. Основными причинами являются ожидание предпринимателями безвозмездной субсидии для ИП и работников в размере 1 МРОТ, наличие у ряда организаций налоговой задолженности (одним из обязательных условий является отсутствие долгов по налогам) и отсутствие ОКВЭД в перечне пострадавших отраслей.

Еще один нюанс — кредит под 0% выдается исходя из размера 1 МРОТ, тогда как зарплата работника по трудовому договору может быть больше. Выплата заработной платы в меньшем размере, чем установлено трудовым договором, влечет для работодателя ответственность. Соответственно, в получении такой поддержки некоторые из предпринимателей смысла не видят.

Всего за период с 20 марта по 29 апреля 2020 года за кредитом «на зарплату» обратилось 301 ярославское предприятие малого и среднего бизнеса. За этот же период от субъектов МСП в банки поступило 919 заявок на реструктуризацию кредитов, около 60% из которых от индивидуальных предпринимателей региона.

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