Самара, , 16:39 — REGNUM Список предложений, направленных на смягчение критериев по внесению новых организаций в федеральный перечень системообразующих предприятий, разработают в Самаре. Об этом 14 мая сообщает пресс-служба регионального правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, такое поручение дал чиновникам первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов на совещании оперативного штаба по повышению устойчивости экономики. Он предложил инициировать изменения критериев по включению предприятий в этот перечень.

В частности он предложил включать в этот перечень предприятия, которые образуют группу компаний. Такие организации осуществляют деятельность в Самарской области, как в строительстве, так и машиностроении и транспортной сфере.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в регионе планируют включить еще 17 предприятий в федеральный перечень системообразующих организаций. Сейчас в этом списке 20 предприятий Самарской области.

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