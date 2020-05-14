Чебоксары, , 12:05 — REGNUM В Чувашии предусмотрено более 8 млн рублей на приобретение шести серверов. Соответствующее извещение о проведении аукциона опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Заказчиком является бюджетное учреждение «Центр информационных технологий» мининформполитики Чувашии. Речь идёт о закупке шести серверов.

«Должны быть предоставлены все драйвера устройства, входящие в комплектацию оборудования, а также необходимые утилиты, обеспечивающие полноценное функционирование аппаратного обеспечения. Поставляемое оборудование должно быть новым, выпущенным не ранее 2019 года, в упаковке производителя», — отмечается в документации.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 8 062 867 рублей 98 копеек. Данные средства предусмотрены в виде целевых субсидий из республиканского бюджета в рамках реализации государственной программы «Цифровое общество Чувашии».

В документации не уточняется, под какой именно проект приобретаются серверы.