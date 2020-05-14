Тбилиси, , 12:05 — REGNUM Премьер-министр Георгий Гахария на заседании правительства Грузии 14 мая обозначил главные задачи аграрного сектора страны в рамках разработанной правительством новой части антикризисного плана — программы под названием «Забота о селе и фермере».

По словам премьера, осуществление этой программы крайне важно для обеспечения агропродовольственной безопасности Грузии, контроля цен, создания новых рабочих мест и многих других направлений.

«Мы все должны понимать, что сильное село означает сильную страну. Поэтому вместе с ростом продуктивности в сельскохозяйственной индустрии мы должны не только призывать друг друга покупать грузинскую продуцию, но и иметь возможность приобретения такой продукции, и она должна быть на прилавках наших аграрных рынков. И такая продукция должна производиться в том количестве, которое нужно стране», — подчеркнул премьер.

Поэтапное осуществление программы поддержки аграрного сектора правительство Грузии планирует начать с 20 мая. Каждый фермер, у которого зарегистрирован земельный участок, получит от государства финансовую поддержку в размере 200 лари на гектар, а также талон на дизтопливо, по которому сможет купить горючее для сельскохозяйственной техники в количестве 150 литров по цене на 1 лари ниже рыночной. Тем, кто еще не зарегистрировал свои земельные участки, правительство дает возможность сделать это, чтобы подключиться с программе со следующего года.