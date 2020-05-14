Москва, , 12:03 — REGNUM Группа «Аэрофлот», в которую входят в том числе компании «Россия», «Победа» и «Аврора», претендует на получение субсидий из резервного фонда правительства РФ. Соответствующую заявку на получение выплат компания подала в Федеральное агентство воздушного транспорта.

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«В Росавиацию поступил на рассмотрение пакет документов на получение субсидий от группы компаний «Аэрофлот» за февраль-апрель 2020 года», — приводит «Интерфакс» слова представителя Росавиации.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте руководители Международной ассоциации аэропортов, в которую входят все московские и некоторые региональные воздушные гавани, в своём обращении на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина заявили о рисках банкротства отрасли и масштабного сокращения персонала.

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Добавим, что российским аэропортам правительство может выделить 2,1 млрд рублей на возмещение недополученных доходов от введения временного запрета на международные перевозки. Кроме того, на поддержку авиакомпаний, которые потерпели убытки из-за распространения коронавируса и связанных с этим ограничений, выделено 23,4 млрд рублей.

Субсидию можно будет потратить на зарплаты авиационному персоналу (не менее 60% от общего объёма субсидии), лизинговые платежи (не более 30% от общего объёма), оплату стоянки воздушных судов (не более 10% от общего объёма), а также на операционную деятельность и содержание имущества.

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