Санкт-Петербург, , 12:07 — REGNUM Биржа труда Ленинградской области перечислила региональные выплаты безработным и самозанятым жителям на общую сумму 16,2 млн рублей. Их уже смогли получить более 2,6 тысячи жителей. Об этом 14 мая сообщает пресс-служба областной администрации.

Ранее сообщалось, что помимо федеральных выплат региональные власти Ленинградской области выделят средства на поддержку пострадавших от пандемии жителей. На сегодня региональные выплаты уже получили 2625 жителей Ленинградской области, признанных безработными, и 449 самозанятых.

«Для назначения единовременной выплаты на детей Биржа труда области направила в Центр социальной защиты населения сведения по 767 безработным гражданам, имеющим 1148 несовершеннолетних детей, — уточнили в пресс-службе областной администрации. — Также сформированы списки для передачи сведений в социальную защиту для назначения единовременной выплаты на 174 ребенка 119 самозанятых».

На 13 мая в качестве ищущих работу в Ленинградской области зарегистрированы 19,3 тысячи человек. Из них 14,6 тысяч официально получили статус безработного. С начала мая, несмотря на праздничные дни, центры занятости уже трудоустроили 143 человека.

Читайте также: В Ленобласти выплатят до 7 тыс. рублей потерявшим работу из-за COVID-19

Читайте ранее в этом сюжете: В Ленобласти выплаты на детей получили более 47 тыс. семей