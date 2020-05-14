Москва, , 11:51 — REGNUM В настоящее время мировая экономика сталкивается с самым глубоким кризисом со времён Великой депрессии, считает профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 14 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра финансов США Стивена Мнучина, который высказался о возможности уничтожения экономики США.

«Речь идёт не о полном уничтожении американской экономики. Она не может просто уничтожиться. Но тем не менее сейчас мы сталкиваемся с самым глубоким кризисом со времён Великой депрессии, а может и с более серьёзным. Его масштабы в полной мере пока предсказать невозможно, и мы находимся на первой фазе экономического спада, — сказал Кагарлицкий. — И самое главное, что кризис, связанный с пандемией, не является причиной экономических трудностей. Это катализатор, дополнительный фактор, но не причина! Даже если сейчас удастся быстро и успешно выйти из ограничений, связанных с пандемией, кризис не прекратится и будет углубляться. Поэтому я думаю, что руководство США пытается свести к минимуму дополнительные факторы, которые негативно действуют на экономику. В целом же перспективы достаточно мрачные. Причём не только для экономики США, но и для всего мира».

Кризис, как подчеркнул Кагарлицкий, возможно, будет ещё более тяжёлым, если не убирать ограничений, введённые в связи с пандемией. Кроме того, власти могут использовать это как повод прекратить выдавать людям деньги.

«И тут мы выясним самую неприятную вещь, что денег всё равно не хватает, и не только из-за пандемии, — сказал он. — И когда временные меры по поддержанию населения и спроса прекратятся, а радикальных экономических реформ никто проводить не собирается, то мы увидим новый удар кризиса, который может оказаться тяжелее первого».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что промедление при отмене ограничительных мер в Соединённых Штатах, введённых из-за пандемии коронавируса нового типа, может нанести серьёзный урон американской экономике.

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