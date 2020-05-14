Сеул, , 11:50 — REGNUM С июня 2020 года южнокорейская авиакомпания Asiana Airlines возобновит перелёты по ряду международных маршрутов. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

По их словам, компания возобновит полёты по 13 маршрутам, из которых 12 в Китай и один в США (Сиэтл).

Кроме того, авиакомпания намерена увеличить число рейсов в Ханой и Хошимин (Вьетнам) — с трех до семи раз в неделю, Пномпень (Камбоджа) и Манилу (Филиппины) — с трех до четырех раз в неделю, Сингапур — до трех раз в неделю, Франкфурт (Германия) — с трех до четырех раз в неделю.

Отмечается, что благодаря возобновлению международных маршрутов коэффициент использования авиапарка увеличится с 8% до 17%.

Ранее представители другой южнокорейской компании Korean Air сообщили о намерении возобновить полёты по 19 международным маршрутам в июне текущего года.

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