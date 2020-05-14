Пекин, , 11:33 — REGNUM В апреле 2020 года дилеры реализовали в Китае около 1,5 млн единиц новых автомобилей, что на 2,6% меньше, чем в апреле прошлого года. Об этом сообщили в Китайской ассоциации автопроизводителей (СААМ).

Всего же с января по апрель текущего года продажи новых машин на китайском рынке составили около 4,4 млн единиц — на 35,3% меньше прошлогоднего уровня. В ассоциации СААМ объясняют стабилизацию продаж машин в апреле ослаблением карантинных мер по предотвращению распространения нового коронавируса и «накопившемся» покупательским спросом.

Также на стабилизацию спроса повлияли меры правительства КНР, направленные на снижение процентных ставок по автокредитам и на продление субсидий на приобретение электрокаров до 2022 года. Кроме того, в регионах страны стартовали различные программы субсидирования покупки новых автомобилей.

Напомним, в апреле текущего года российские автолюбители купили 1531 новый автомобиль китайских брендов. Это на 36% меньше, чем в апреле прошлого года.

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