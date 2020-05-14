Самара, , 11:32 — REGNUM Рост числа граждан, вставших на учет в службе занятости, наблюдается в Самарской области. Об этом 14 мая сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, данный вопрос рассматривался на совещании оперативного штаба области по повышению устойчивости экономики.

По словам первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова, ни в коем случае нельзя допустить роста безработицы, поэтому необходимо активно информировать бизнес о государственной поддержке бизнесменов и руководителей организаций в размере 12 130 рублей в месяц на сотрудников, которые находятся под угрозой увольнения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что предприятия в Самарской области, которые являются системообразующими, увольнять сотрудников не планируют.

Читайте ранее в этом сюжете: В Самарской области могут войти в список системообразующих еще 17 компаний